Chipbedrijf Besi en techinvesteerder Prosus in kopgroep AEX

Chipbedrijf Besi en techinvesteerder Prosus stonden dinsdag in de kopgroep van de Amsterdamse AEX-index. Beleggers schoven de zorgen over de hoge inflatie en de stijgende rentes even aan de kant. Vooral de techbedrijven werden daarbij weer gekocht na de zware koersafstraffing in de techsector in de afgelopen dagen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde kort na het middaguur 1,1 procent hoger op 673,74 punten, na de verliesbeurt van ruim 2 procent een dag eerder. De MidKap won 0,4 procent tot 974,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent.

Naast Besi (plus 5 procent) en Prosus (plus 2,1) behoorden ook uitzender Randstad en levensmiddelenconcern Unilever tot de sterkste stijgers in de AEX, met winst van ruim 2 procent. Olie- en gasconcern Shell kampte met een verdere daling van de olieprijzen en sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

Just Eat Takeaway won 0,8 procent. Maandag kelderde het aandeel nog 8 procent tot het laagste koersniveau ooit. Het bedrijf liet weten de activiteiten in Roemeniƫ per 1 juni te stoppen, om zich meer te richten op andere landen. De impact van de beslissing op de orders en de omzet is volgens het concern niet heel groot.

Adyen klom 0,9 procent. Het betaalbedrijf gaat zijn samenwerking met het Australische fintechbedrijf Afterpay verder uitbreiden. Met Afterpay kunnen consumenten eerst kopen en later pas betalen.

In de MidKap steeg PostNL bijna 4 procent. Het postbedrijf kelderde maandag nog zo’n 13 procent na een winstalarm. Op de lokale markt dikte Ease2pay ruim 6 procent aan. Het bedrijf heeft samen met Rabobank een app gelanceerd om makkelijker te kunnen parkeren. Met de Rabo App hebben klanten geen muntgeld, betaalpas of aparte parkeerapp meer nodig.

In Stockholm maakte Swedish Match een koerssprong van 24 procent. De Zweedse producent van rookvrije tabak, sigaren, lucifers en aanstekers verklaarde gesprekken te voeren met Philip Morris over een mogelijke overname door de Amerikaanse sigarettenfabrikant.

In Frankfurt klom Bayer 0,9 procent. Het Duitse chemie- en farmaceutische concern zag de omzet en winst sterker dan verwacht stijgen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf handhaafde daarbij de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0536 dollar waard, tegen 1,0559 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de prijsval van ruim 6 procent op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 101,54 dollar. Brent-olie werd 1,6 procent goedkoper op 104,20 dollar per vat.