Ahold Delhaize grootste daler in hogere AEX na resultaten

Ahold Delhaize was woensdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. Het supermarktconcern zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal, mede dankzij overnames en hogere prijzen. Topman Frans Muller sprak van een sterke start van het jaar waarin consumenten relatief veel bleven uitgeven in de supermarkt. Ook is het concern wat positiever geworden over de winstontwikkeling voor het hele jaar.

Ahold Delhaize zakte desondanks ruim 2 procent. Volgens kenners wordt de hogere winstverwachting van het concern vooral veroorzaakt door de sterkere dollar. Bij webwinkel bol.com daalde de omzet met 7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar geleden. Toen zat Nederland echter in een veel langere lockdown en konden consumenten niet naar gewone winkels. De webwinkel van Ahold Delhaize wordt dit jaar naar de beurs gebracht en daarvoor liggen de voorbereidingen op schema, aldus Muller.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 673,48 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 980,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 5 procent) ging aan kop in de AEX, dankzij het herstel in de Chinese techsector waarin het via Tencent een belang heeft. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de sterkste stijgers, met plussen tot 2,6 procent.

In de MidKap was Alfen veruit de grootste winnaar met een plus van 14,5 procent. De energiespecialist blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s en zag de omzet flink stijgen. InPost klom dik 3 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de kwartaalomzet bijna verdubbelen.

In Frankfurt steeg TUI 1,8 procent. Het grootste reisbureau ter wereld verwacht dit jaar weer winst te boeken dankzij een herstel van de vakantieboekingen na de coronapandemie. ThyssenKrupp steeg 6 procent. Het Duitse industriële concern verhoogde zijn omzetverwachting na sterke kwartaalcijfers. Het Duitse energiebedrijf E.ON zag de kwartaalwinst dalen en verloor 3 procent.

Roche zakte ruim 4 procent in Zürich na tegenvallende onderzoeksresultaten van een nieuw kankermedicijn van de Zwitserse farmaceut. In Stockholm steeg Swedish Match bijna 10 procent. De Zweedse producent van rookvrije tabak is akkoord gegaan met een overnamebod van omgerekend ruim 15 miljard euro door de Amerikaanse sigarettenfabrikant Philip Morris.

De euro was 1,0548 dollar waard, tegen 1,0541 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 101,97 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 104,80 dollar per vat.