IAO: bijna 5 miljoen minder banen in Oekraïne sinds begin oorlog

In Oekraïne zijn sinds het begin van de oorlog bijna 5 miljoen banen verloren gegaan. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) waarschuwt voor het verlies van miljoenen extra banen als de oorlog verder escaleert. Als het conflict nog langer voortduurt, kunnen ook de arbeidsmarkten in omringende landen als Hongarije en Polen worden ontwricht.

De verwachting van de IAO is dat Oekraïense vluchtelingen dan langer in de landen moeten blijven, waardoor “de arbeidsmarkt en de sociale beschermingssystemen in deze buurlanden verder onder druk zouden komen te staan en de werkloosheid in veel van deze landen zou toenemen”.

In de bijna drie maanden die de oorlog nu duurt, zijn volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meer dan 5,5 miljoen mensen, vooral vrouwen, ouderen en kinderen, Oekraïne ontvlucht.

De IAO waarschuwt ook voor de gevolgen van de oorlog voor landen in Centraal-Azië als Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan. Een deel van de bevolking in die landen is voor geld afhankelijk van in Rusland werkende familieleden of bekenden. “Als de vijandelijkheden en de sancties tegen de Rusland leiden tot banenverlies voor migrerende werknemers en zij naar hun landen van herkomst terugkeren, zal dit in Centraal-Azië als geheel ernstige economische verliezen tot gevolg hebben”, stelt de organisatie.