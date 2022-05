Sif ziet grotere vraag naar windenergie door oorlog Oekraïne

De bouwer van funderingen voor windmolens Sif ziet een grotere vraag naar offshore windenergie door de oorlog in Oekraïne en de wens van landen om af te stappen van Russische fossiele brandstoffen. Dat schrijft het bedrijf in een tussentijds handelsbericht over het eerste kwartaal.

Topman Fred van Beers van Sif stelt in een toelichting dat verschillende landen hun doelstellingen voor de productie van offshore windenergie op de langere termijn hebben vergroot, ook landen buiten Europa. Het aantal windmolenprojecten op zee neemt daardoor toe. Het bedrijf zegt ook dat er meer exploratie- en productiewerk wordt gedaan in de olie- en gassector om zo de afhankelijkheid van Rusland tegen te gaan. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de producten die Sif levert aan olie- en gasbedrijven.

De beursgenoteerde onderneming meldt verder dat door de oorlog de prijzen voor energie en staal zijn gestegen. Het bedrijf zegt voldoende staal te hebben om de productie door te zetten. Sif heeft de hogere prijzen weten te compenseren door efficiënter te werken.

Het concern meldde daarnaast dat in juli een definitief besluit wordt genomen over de bouw van nieuwe productiefaciliteiten voor nog grotere monopiles, enorme palen die in de zeebodem verankerd staan en waarop de volledige windmolen wordt geplaatst. Voor die nieuwe generatie windmolens moet de productiefaciliteit in Rotterdam flink worden uitgebreid en die in Roermond worden aangepast.