Meer pinbetalingen in horeca-, cultuur- en amusementssector

In de maanden maart en april is meer gepind in de horeca-, cultuur- en amusementssector dan voor de coronacrisis, meldt de Betaalvereniging Nederland. In die periode werden de meeste coronamaatregelen opgeheven, waardoor mensen weer naar musea, uit eten of naar een pretpark konden.

In april kwam het aantal pinbetalingen uit op 445 miljoen, volgens de vereniging een “nieuw absoluut maandrecord”. Het vorige record stamt uit oktober 2021, met 439 miljoen transacties. Het aantal transacties was ook hoger dan de 380 miljoen transacties in april 2019, toen er nog geen coronabeperkingen waren. Sinds de coronacrisis trekken consumenten vaker de pinpas, omdat winkeliers daartoe opriepen om fysiek contact zoveel mogelijk te voorkomen.

De pinomzet was in april 12 miljard euro, tegenover 9,5 miljard euro in dezelfde periode in 2019. In april 2020 en 2021 waren de omzetten lager dan in 2019, vanwege coronamaatregelen zoals lockdowns.