FNV wil pas verlof voor menstruatie als taboe op het werk eraf is

Zolang er nog een taboe op menstruatie rust op de werkvloer, hebben verlofdagen voor menstruatie nog weinig zin. Dat zegt vakbondsbestuurster Hacer Karadeniz van jongerenbond FNV Young & United over eventueel menstruatieverlof in Nederland. In Spanje wordt momenteel gewerkt aan een wetsvoorstel voor een verlof van een aantal dagen bij zware menstruatiepijn, meldden Spaanse media vorige week.

Mocht de wetgeving er komen, dan zou Spanje het eerste Europese land worden met wettelijk geregeld menstruatieverlof. Het zou overigens niet gelden voor vrouwen die maar lichte last hebben. In slechts een handvol landen ter wereld is er wetgeving op dit vlak, zoals Japan en Korea, vertelt Karadeniz. In Nederland regelt de Wet arbeid en zorg verlof bij ziekte. Daar staat alleen niets specifieks in over menstruatie, zegt Karadeniz.

Uit een in november vorig jaar gehouden peiling door de bond onder duizenden respondenten bleek dat driekwart van de Nederlanders onder de 35 jaar menstruatieverlof een goed idee vindt. Volgens de bond gaf de overgrote meerderheid van de ondervraagden die menstrueren aan minder goed hun werk te doen in die periode. Daar wordt alleen nog niet over gesproken op de werkvloer. “Het is een groter probleem. Er is nu al weinig begrip, vrouwen hebben een schuldgevoel over menstruatie.”

Dat taboe moet er eerst af, vindt Karadeniz. “Als problemen niet besproken worden, wordt er ook geen rekening mee gehouden.” Werkgevers zouden volgens haar menstruatie eerst moeten “normaliseren en faciliteren”. Dat kan door bijvoorbeeld menstruatieproducten op de werkvloer aan te bieden.

Mocht er ooit menstruatieverlof komen, dan is het een kwestie van maatwerk, vindt Karadeniz. Dat geldt ook voor de kosten, die nog niet duidelijk zijn. “Menstruatie is cyclisch: kijk naar wat ik als werkgever moet doen zodat het geen issue is. Breidt bijvoorbeeld thuiswerk uit op plekken waar dat kan.” Bedrijven zouden ook menstruatieverlof in cao’s kunnen gaan meenemen, aldus de vakbondsbestuurster. Dat is voor zover nu bekend nog nergens het geval.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland waren nog niet direct bereikbaar voor commentaar.