Kans wanbetaling Rusland toegenomen na aankondiging Witte Huis

De kans dat Rusland binnenkort zijn schulden niet meer kan betalen is een stuk groter geworden na een aankondiging van het Amerikaanse Witte Huis. Minister van Financiën Janet Yellen zei dat Amerikanen volgende week waarschijnlijk geen geld meer mogen ontvangen op Russische staatsobligaties. Dan kan Rusland delen van zijn staatsschuld niet afbetalen en komt wanbetaling dichtbij.

Het Kremlin heeft eerder bij dreigende betalingsproblemen gezegd dat die niet komen door eigen onvermogen, maar puur kunnen worden toegeschreven aan externe factoren, zoals de sancties tegen Rusland.

Tot nu toe mocht Rusland van de VS obligatiebetalingen nog doen in dollars, maar dat was een tijdelijke uitzondering op de sancties die nog loopt tot 25 mei. Yellen zei in Duitsland dat die uitzondering waarschijnlijk niet wordt verlengd. “De verwachting was al dat de vrijstelling tijdelijk zou zijn”, aldus de minister.

Een indicator die aangeeft hoe groot de kans is dat Rusland binnen een jaar niet meer in staat is zijn schulden te betalen, staat nu op 90 procent. Dinsdag, een dag voor de aankondiging vanuit de VS, stond die volgens gegevensleverancier ICE Data Services op 77 procent.

Tot nu toe is het Rusland, ondanks de sancties van het Westen vanwege de invasie van Oekraïne, nog gelukt om zijn schulden te betalen. De volgende deadline is op 27 mei. Rusland heeft voor bijna 20 miljard dollar, zo’n 19 miljard euro, aan staatsschuld uitstaan bij buitenlandse investeerders.