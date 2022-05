Kleine brouwers verwachten prijsverhogingen door gestegen kosten

Kleine bierbrouwers verwachten dit jaar de prijzen te moeten verhogen door gestegen kosten, melden ze na een rondgang van het ANP op de negende editie van het Nederlands Bierproeffestival in de Grote Kerk in Den Haag. “Als prijsstijgingen zo extreem zijn, moet je daar in mee gaan”, zegt Henk Timmerman, oprichter en mede-eigenaar van brouwerij Maallust uit Veenhuizen, winnaar van het Beste Bier van Nederland 2022.

“Veel brouwers wachten tot collega’s prijsstijgingen doorvoeren”, zeggen Timmerman en hoofdbrouwer Bert Calkhoven. Ook Maallust verwacht “binnen nu en een paar maanden” vanwege de gestegen grondstofkosten later dit jaar een prijsverhoging. Met hoeveel procent konden ze nog niet zeggen. Een aantal brouwers redt het misschien niet. “Nieuwkomers die een investering gedaan hebben die de markt nog moeten bevechten krijgen het lastig. Als je de marges niet kunt compenseren, wordt het toch moeilijk voor kleine brouwerijen.”

De Amersfoortse brouwer Rock City merkt “heel veel” van de prijsstijgingen van grondstoffen voor bier zoals graan en hop. “Granen komen uit Oekraïne, onze flessen uit Rusland”, vertelt mede-eigenaar Wiebe Groeneveld. Ook stegen transport- en brandstofkosten door de inval van de Russen in Oekraïne. “Dat slikken we allemaal zelf. Het merendeel zetten we af via groothandels en distributeurs. Daar kun je helaas niet zomaar prijzen verhogen.” Groeneveld kon nog niet zeggen óf de prijzen omhoog gaan, maar verwacht door te rekenen “wat fair en reëel is, maar het blijft onzeker”.

De speciaalbieren van het Amsterdamse Bird Brewery zijn nog niet duurder, vertelt mede-oprichter Ralph van Bemmel. “We houden wel rekening met prijsstijgingen”, zegt Van Bemmel. Hij verwacht dit jaar groei in de speciaalbiermarkt. “Consumenten verwachten meer, daar zitten goede kansen.” In 2012 waren er nog zo’n 120 brouwers, nu zijn er negenhonderd actief, aldus brancheorganisatie Nederlandse Brouwers die het festival organiseert. Het festival luidde de Week van het Nederlandse Bier in.

Het Enschedese Stanislaus Brewskovitch, bekend van onder meer de Barry Weizen, voert ook prijsstijgingen door. “Al onze toeleveranciers doen het ook. We hebben nu van sommigen al drie keer een verhoging gehad”, vertelt eigenaar Rocco Chin. Zijn speciaalbiertjes zijn nu “een dubbeltje of twee” duurder. “Voor ons is dat kostendekkend.” Chin verwacht meer speciaalbier te verkopen dit jaar. “We merken nog niet dat onze klanten minder te besteden hebben.”

Op het festival waren ongeveer veertig brouwers aanwezig, waaronder grote namen zoals Grolsch en Brand en kleinere lokale brouwers zoals Kompaan en Crooked Spider. Het festival duurt nog tot en met zaterdag 21 mei.