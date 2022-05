Rapport: meeste verzekeraars doen onvoldoende bij biodiversiteit

De meeste grote verzekeraars in Nederland doen nog onvoldoende op het gebied van biodiversiteit. Ze beleggen namelijk in voedselbedrijven die de natuur schaden met hun productieprocessen. Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer. De onderzoekers stellen dat de verzekeraars meer kunnen doen voor biodiversiteit door met hun investeringen de overgang naar een duurzamer en meer plantaardig voedselsysteem te stimuleren.

De negen onderzochte verzekeraars beleggen volgens het rapport samen voor minimaal 3,5 miljard dollar (3,3 miljard euro) in bedrijven uit de cacao-, mais- en zalmindustrie. Volgens de onderzoekers hebben bedrijven in die sectoren grootschalige industriële voedselproducties van één gewas of dier. Daardoor zien wilde dieren hun leefgebied en voedsel verdwijnen als gevolg van ontbossing, bodemuitputting, groot gebruik van bestrijdingsmiddelen en ziektes van planten en dieren.

De Eerlijke Verzekeringswijzer stelt dat Athora Netherlands en ASR aan kop lopen op het gebied van biodiversiteit, mede door hun beleid om actief te investeren in bedrijven en projecten die zich richten op natuurherstel. Ook Achmea doet het relatief goed. CZ en NN Group scoren duidelijk minder. Aegon, VGZ, Menzis en Allianz blijven achter, aldus het onderzoek.

De onderzoekers vinden dat meer actie nodig is. “De gevolgen van biodiversiteitsverlies zijn catastrofaal voor dier en mens. Alleen als bedrijven in de voedselketen hun aanpak de komende jaren drastisch wijzigen, kan verder verlies van biodiversiteit worden voorkomen. De overgang naar meer plantaardig voedsel en minder vlees, zuivel en vis is daarvoor noodzakelijk”, stelt Dirk-Jan Verdonk, directeur World Animal Protection en woordvoerder van de Eerlijke Geldwijzer in het rapport.

Komende zondag is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Tussen 1970 en 2016 was er wereldwijd al een gemiddelde afname van 68 procent bij populaties zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen, aldus het rapport. De komende decennia dreigen volgens de onderzoekers naar schatting nog 1 miljoen plant- en diersoorten uit te sterven.