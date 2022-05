Siberische McDonald’s-uitbater neemt hele keten in Rusland over

De Russische McDonald’s-uitbater Alexander Govor neemt alle Russische restaurants over van het Amerikaanse fastfoodconcern. Hij is van plan om ze onder een andere naam voort te zetten. McDonald’s kondigde enkele dagen terug al aan uit Rusland te vertrekken vanwege de oorlog in Oekraïne.

Govor is al sinds 2015 als franchiseondernemer betrokken bij McDonald’s. In Siberië runde hij 25 McDonald’s-restaurants. De fastfoodketen heeft in totaal circa 850 vestigingen in Rusland met zo’n 62.000 medewerkers. Daarbij werd samengewerkt met honderden leveranciers en andere ondernemers in het land.

De keuze van McDonald’s om Rusland net als andere grote bedrijven de rug toe te keren heeft een grote symbolische waarde. De keten opende meer dan dertig jaar geleden in de nadagen van de Sovjet-Unie voor het eerst de deuren in het land. Dat leverde iconische beelden op van lange rijen met Russen die op dat moment voor het eerst de kans kregen om de burgers en friet van het westerse bedrijf uit te proberen.

Hoeveel Govor precies betaalt voor de deal, wordt niet naar buiten gebracht. Het vertrek uit Rusland betekent waarschijnlijk een financiële strop voor de maker van de Big Mac en de McFlurry. McDonald’s sprak onlangs al de verwachting uit hierdoor ongeveer 1,2 tot 1,4 miljard dollar te moeten afschrijven. Omgerekend gaat het mogelijk om meer dan 1,3 miljard euro.