Werkloosheid ook in april weer verder omlaag

De huidige krapte op de arbeidsmarkt blijft goed te merken in de werkloosheidcijfers. Volgens het nieuwste cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,2 procent van de beroepsbevolking in april aan de kant. Een maand eerder ging het nog om 3,3 procent, waarmee toen al sprake was van het laagste percentage sinds begin 2003.

De daling van de werkloosheid onder jongeren hield net als voorgaande maanden aan. Circa 6,9 procent van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar zat daarbij zonder werk, tegen 7,1 procent een maand eerder. Bij de mensen tussen de 25 en 45 jaar zakte het werkloosheidspercentage met 0,2 procentpunt naar 2,5 procent. Bij de oudere werknemers vanaf 45 jaar was sprake van een minieme daling. Hier kwam het werkloosheidspercentage uit op 2,3 procent.

De cijfers van het CBS zijn ‘seizoengecorrigeerd’. Dat betekent concreet dat de maandcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.