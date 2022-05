Eurogroep bespreekt ESM-topbaan waarvoor Menno Snel kandidaat is

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) discussiëren in Brussel voor het eerst over de vier nominaties, waaronder die van oud-staatssecretaris van Financiën Menno Snel, voor de topbaan van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). De huidige directeur, de Duitse econoom Klaus Regling, vertrekt begin oktober omdat zijn mandaat na tien jaar afloopt. Volgens ingewijden is het onzeker of de Eurogroep er maandag uitkomt omdat er geen duidelijke voorkeurskandidaat lijkt te zijn.

De 51-jarige Snel heeft concurrentie van drie andere mannen. Luxemburg draagt zijn oud-minister van Financiën Pierre Gramegna voor, Portugal zijn voormalig minister van Financiën João Leão en Italië Marco Buti, topambtenaar economische en financiële zaken bij de Europese Commissie.

Het ESM, gevestigd in Luxemburg, is een permanent noodfonds dat met leningen eurolanden in zwaar weer te hulp kan schieten, zoals het deed om Griekenland financieel overeind te houden. In de toekomst kan het fonds ook worden ingezet bij de herstructurering en afwikkeling van faillissementen van probleembanken. De negentien Eurogroepleden zijn samen aandeelhouder van het ESM. Op 16 juni moet Reglings opvolger tijdens de jaarvergadering van het ESM worden benoemd.

Snel was van eind 2017 tot eind 2019 staatssecretaris in het kabinet-Rutte III. Daarvoor werkte de D66’er onder meer in Washington D.C. bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Sinds 1 juni 2021 is hij voorzitter van NOGEPA, de branchevereniging van de olie- en gasindustrie in Nederland.