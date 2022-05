IEA: verkoop elektrische auto’s blijft sterk groeien

De verkoop van elektrisch aangedreven auto’s blijft sterk toenemen, na de recordverkopen van een jaar eerder. De toename houdt volgens energieagentschap IEA verband met een stortvloed aan nieuwe modellen in combinatie met beleid van overheden om het wagenpark te vergroenen. Wel waarschuwt het agentschap dat er “grote inspanningen” nodig zijn om de groei vast te houden. Zo moet goed geanticipeerd worden op knelpunten in de leveringsketen. Ook de winning van kritieke grondstoffen voor bijvoorbeeld de productie van accu’s is een punt van zorg.

De verkoop van elektrische auto’s, zowel volledig elektrisch aangedreven modellen alsook plug-in hybrides, verdubbelde in 2021 tot een recordaantal van 6,6 miljoen voertuigen. Dit jaar nemen de verkopen nog weer verder toe, waarbij er momenteel wekelijks meer auto’s met een stekker worden verkocht dan in heel 2012, zo blijkt uit de laatste editie van de jaarlijkse Global Electric Vehicle Outlook.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden wereldwijd twee miljoen elektrische auto’s verkocht. Dat betekent een stijging met driekwart ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal elektrische auto’s op de wegen in de wereld bedroeg eind 2021 ongeveer 16,5 miljoen, het drievoudige van het aantal in 2018.

In China is de verkoop van elektrische auto’s vorig jaar bijna verdrievoudigd tot 3,3 miljoen, goed voor ongeveer de helft van het wereldwijde totaal. Ook in Europa groeide de verkoop sterk met een plus van 65 procent tot 2,3 miljoen. In de Verenigde Staten gaat het om een verdubbeling tot 630.000 voertuigen.

Overheden gaven volgens het IEA vorig jaar bij elkaar zo’n 30 miljard dollar (28 miljard euro) uit aan subsidies en andere stimuleringsmaatregelen. Dat was twee keer meer dan een jaar eerder.

Verder wijst het agentschap op de obstakels op korte termijn die de verkopen in de weg kunnen zitten. Dan gaat het onder andere om de snel stijgende prijzen voor een aantal essentiële mineralen voor de batterijproductie. Ook de verstoringen van de toeleveringsketen door de Russische aanval op Oekraïne en door de aanhoudende coronamaatregelen in sommige delen van China kunnen een probleem vormen.

Op de langere termijn moet er volgens het IEA ook meer gedaan worden op het gebied van laadinfrastructuur. Het aantal laadpalen is nog niet toereikend om te voldoen aan de verwachte groei van de verkoop van elektrische auto’s, aldus het rapport.