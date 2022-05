DNB: 95 procent spaargeld failliete Amsterdam Trade Bank vergoed

Een maand na het faillissement van Amsterdam Trade Bank (ATB) is inmiddels 95 procent van het gegarandeerde spaargeld uitgekeerd aan gedupeerde rekeninghouders. Dat meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ongeveer 80 procent van alle klanten van de Nederlandse dochter van de Russische Alfa Bank heeft de vergoeding opgevraagd.

Amsterdam Trade Bank was voor een groot deel eigendom van de Russische oligarch Michail Fridman en werd door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op de sanctielijst gezet. In april werd de bank failliet verklaard doordat leveranciers van bijvoorbeeld software door de strafmaatregelen niet langer zaken konden doen met ATB, waardoor het heel moeilijk was om nog verder te gaan met bankieren. Daarnaast weigerden de grote Nederlandse banken betalingsopdrachten uit te voeren van ATB.

De vele duizenden klanten van de bank kunnen hun spaargeld tot een ton terugkrijgen via het Nederlandse depositogarantiestelsel. DNB stelt tot nu toe 635,3 miljoen euro aan vergoedingen te hebben uitgekeerd, ofwel 94,5 procent van het totale gegarandeerde bedrag, aan 18.121 rekeninghouders. Voor alle rekeninghouders die nog geen contact hebben opgenomen met DNB geldt dat hun vergoeding beschikbaar blijft. Vaak gaat het bij deze rekeninghouders om kleinere bedragen.

Uit de administratie van ATB blijkt dat er zo’n 23.000 rekeningen met 32.000 rekeninghouders bestaan die door de bank beĆ«indigd zijn en daarom niet meer actief zijn. Deze rekeningen behandelt DNB als slapende rekeningen. Dat zijn rekeningen waarvan in de 24 maanden voorafgaand aan het faillissement geen transacties namens de rekeninghouder hebben plaatsgevonden. Ook het geld op deze rekeningen valt onder de depositogarantie. Over alle slapende rekeningen tezamen gaat het om een bedrag van 1,9 miljoen euro.