Elektrische automaker Xpeng zakt op lagere beurs in Hongkong

Xpeng werd dinsdag flink lager gezet op de aandelenbeurs in Hongkong. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s leed afgelopen kwartaal meer verlies op een hogere omzet en de verwachting voor het aantal leveringen van auto’s voor het tweede kwartaal viel tegen. De stemming op de belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio was eveneens negatief ondanks een herstel op Wall Street. Een winstalarm van Snap, het bedrijf achter het platform voor tijdelijke video- en fotoberichten Snapchat, na de slotbel in New York zorgde voor koersdruk.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,7 procent in de min. Xpeng zakte 5,5 procent en concurrent Nio, die later deze week met cijfers komt, verloor 2,6 procent. Grote Chinese techbedrijven als Tencent en Meituan daalden 1,7 procent en 4,7 procent. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat later in de week de resultaten naar buiten brengt, verloor dik 1 procent.

De beurs in Shanghai leverde 1,1 procent in. De zorgen over de impact van de coronamaatregelen in het land op de economie kregen weer de overhand. Ondanks de maatregelen van de Chinese overheid om de economie te ondersteunen, schroefden de banken UBS en JPMorgan hun groeiverwachtingen voor de op een grootste economie ter wereld terug. Ook liepen de spanningen tussen Washington en Beijing op nadat de Amerikaanse president Joe Biden verklaarde dat de VS Taiwan zullen helpen als China het eiland aanvalt. In een reactie daarop waarschuwde China dat de Amerikanen met vuur spelen.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de min op 26.748,14 punten. Uit cijfers van Jibun Bank bleek dat de mate van bedrijvigheid in de Japanse industrie in mei is afgenomen tot het laagste niveau in drie maanden. De activiteit in de dienstensector nam daarentegen toe tot het hoogste niveau sinds december 2021. Toyota daalde licht. De autofabrikant kondigde aan zijn productie in juni te verlagen als gevolg van een tekort aan onderdelen door de lockdown Shanghai.

De Kospi in Seoul zakte 1,4 procent na een daling van het consumentenvertrouwen in Zuid-Korea in mei. Samsung verloor 1,9 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern kondigde aan in de komende vijf jaar zo’n 360 miljard dollar (circa 338 miljard euro) te investeren in een brede range van sectoren van chips tot biotech. De investeringen zullen volgens het concern 80.000 nieuwe banen opleveren.