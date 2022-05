Beurzen Azië dalen na signaal Fed op meer renteverhogingen

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag overwegend verliezen zien. Beleggers verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de Amerikaanse centrale bank alles op alles zal zetten om de hoge inflatie de kop in te drukken en de rente met stevige stappen zal blijven verhogen.

De Fed gaf daarbij aan bereid te zijn om de economische groei af te remmen om de inflatie onder controle te krijgen. Eerder streefde de centrale bank naar een neutraal effect van de renteverhogingen op de economie.

De beurs in Shanghai hield het hoofd boven water en noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus. De Chinese premier Li Keqiang waarschuwde dat de uitdagingen voor de Chinese economie momenteel groter zijn dan aan het begin van de coronapandemie in 2020. Economen gaven eerder al aan dat de op een na grootste economie hard wordt getroffen door het strikte coronabeleid van Beijing. De Chinese overheid beloofde daarnaast meer kredieten te verstrekken aan kleinere bedrijven om ze door de crisis te loodsen.

De Kospi in Seoul daalde 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse centrale bank verhoogde de rente met een kwart procentpunt tot 1,75 procent om de inflatie in te dammen. Het was het eerste rentebesluit onder de nieuwe gouverneur Rhee Chang-yong en de vijfde renteverhoging sinds afgelopen zomer. De centrale bank verhoogde daarbij de inflatieverwachting voor dit jaar en schroefde de groeiprognose voor de economie terug.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,3 procent lager de dag uit op 26.604,84 punten. De chipbedrijven stonden onder druk na de resultaten van de Amerikaanse chipmaker Nvidia. Het bedrijf kende een solide eerste kwartaal, maar gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal. De Japanse maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest zakten tot 3 procent.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,6 procent. Webwinkelconcern Alibaba zakte ruim 2 procent voorafgaand aan de resultaten van het bedrijf die later op de dag naar buiten komen. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent. Qantas steeg dik 1 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij kondigde aan de ticketprijzen te verhogen en minder vluchten uit te voeren vanwege de hoge brandstofprijzen.