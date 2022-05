Britten financieren steunpakket met extra belasting olieconcerns

De Britse minister van Financiƫn, Rishi Sunak, heeft een omvangrijk steunpakket onthuld voor Britse consumenten die worden getroffen door de stijgende energierekeningen. Het pakket ter waarde van 15 miljard pond, omgerekend bijna 18 miljard euro, zal gedeeltelijk worden gefinancierd met een extra belasting van 25 procent op de winsten van olieconcerns als Shell en BP, die enorm hebben geprofiteerd van de stijgende olie- en gasprijzen.

Het besluit is een flinke politieke draai van de Britse premier Boris Johnson, die eerder nog beweerde dat een dergelijke extra belasting de inspanningen van de olieconcerns om te investeren in duurzame energie zou belemmeren. Maar Sunak zei donderdag tegen het Britse parlement dat het “mogelijk is om de buitengewone winsten van de oliebedrijven eerlijk te belasten en investeringen te stimuleren”.

Volgens Sunak zal de belasting tijdelijk zijn en weer worden afgebouwd wanneer de olie- en gasprijzen terugkeren naar historisch meer normale niveaus. De belasting zal ongeveer 5 miljard pond aan inkomsten opleveren.

Het totale steunpakket zal vooral worden gebruikt om de armste Britten te helpen die door de hoge inflatie en de torenhoge energierekeningen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de hard oplopende energierekeningen in het Verenigd Koninkrijk, die in oktober naar verwachting nog hoger zullen worden, dreigen twaalf miljoen Britse huishoudens in energiearmoede te vervallen.