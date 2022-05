Damrak lijkt vlak te beginnen aan rustige Hemelvaartsdag

Beleggers maken zich donderdag op voor een relatief rustige handelsdag. De aandelenbeurzen zijn open maar vanwege Hemelvaartsdag zijn veel bedrijven gesloten en hebben marktpartijen een vrije dag. De Europese markten verwerken daarnaast nog de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de Amerikaanse centrale bankiers “vastbesloten” zijn om de hoge inflatie aan te pakken.

De inflatie in de Verenigde Staten ligt op het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede vanwege de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne. De Fed verhoogde de rente begin mei met een half procentpunt en in de notulen geeft de centrale bank aan dat “met spoed” dient te worden opgetreden bij het verhogen van de rente om de prijsstabiliteit te herstellen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zullen mogelijk onder druk staan na een tegenvallende verwachting van de Amerikaanse chipmaker Nvidia. Ook elders in Europa lijkt een rustig begin in de maak.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten donderdag overwegend omlaag. De beurs in Shanghai hield het hoofd boven water met een plus van 0,4 procent. De Chinese premier Li Keqiang waarschuwde dat de uitdagingen voor de Chinese economie momenteel groter zijn dan aan het begin van de coronapandemie in 2020. De op een na grootste economie ter wereld wordt hard geraakt door het strenge coronabeleid in het land. Beijing kondigde tevens extra maatregelen aan om vooral kleinere bedrijven te steunen.

In Zuid-Korea schroefde de centrale bank de rente op tot 1,75 procent om de hoge inflatie te bestrijden. Het was de vijfde renteverhoging sinds afgelopen zomer. De centrale bank verhoogde daarnaast de inflatieprognose voor het hele jaar, terwijl de groeiverwachting voor de economie werd verlaagd.

Op het Damrak liet biotechnoloog Galapagos weten begin juni verschillende onderzoeken te presenteren op het Europese reumacongres in Kopenhagen. De presentatie omvat analyses van onderzoeksgegevens naar de werkzaamheid en veiligheid van Galapagos’ filgotinib en praktijkgegevens over de afstemming van het voorschrijven van het middel tussen artsen en reumapatiënten.

De euro was 1,0675 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 110,85 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 114,50 dollar per vat.