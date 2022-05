Britse premier Johnson wil olie en gas blijven winnen in Noordzee

De Britse premier Boris Johnson wil olie en gas blijven winnen in de Noordzee om de stijgende kosten van het levensonderhoud in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Ook roept Johnson energiebedrijven op te blijven investeren in fossiele brandstoffen.

“Ik denk niet dat we fossiele brandstoffen volledig de rug kunnen toekeren”, zei Johnson in een interview met Bloomberg TV. “Het Verenigd Koninkrijk heeft eigenlijk een bloeiende sector in het noordoosten van Schotland. Die is heel belangrijk en dat moeten we volhouden.”

In zijn streven om de kosten van energie te verlagen door het aanbod te vergroten, benadrukte Johnson ook het belang van verdere investeringen in groene technologie en duurzame energiebronnen. “Om de inflatie op middellange termijn aan te pakken, moet je problemen aan de aanbodzijde oplossen”, zei hij. “Dus we hebben de energiebedrijven nodig om wat meer in fossiele brandstoffen te investeren, maar we hebben ook het hele land nodig om te investeren in meer duurzame energie.”

De Britse minister van Financiƫn Rishi Sunak kondigde donderdag een extra belasting aan van 25 procent op de winsten van Britse olie- en gasproducenten. De opbrengst daarvan wordt gebruikt om consumenten te helpen hun torenhoge energierekeningen te betalen.

Om ervoor te zorgen dat energiebedrijven wel blijven investeren in fossiele brandstoffen bevat het plan ook een voorstel van een nieuwe investeringsaftrek van 80 procent. Dat betekent dat energiebedrijven het bedrag dat ze betalen kunnen verminderen als ze nieuwe investeringen doen. De Britse regering breekt daarmee een belofte die werd gedaan tijdens de klimaattop COP26 vorig jaar in Glasgow, om de productie van fossiele brandstoffen niet te subsidiƫren.