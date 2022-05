Drukke aankomstdag verwacht op Schiphol door Hemelvaart

Op luchthaven Schiphol worden komende zondag opnieuw veel passagiers verwacht. Dat komt omdat veel mensen terugkeren na een lang Hemelvaartweekend. Daardoor zullen bagage- en vrachtafhandelaars waarschijnlijk veel meer bagage dan op normale dagen moeten verwerken.

Maandag staat nieuw overleg gepland tussen de luchthaven en vakbonden FNV en CNV over het personeelstekort en de werkdruk. De bonden willen dat er voor woensdag 1 juni een akkoord is over het aanpakken van de werkdruk, anders volgen er acties. Aan het begin van de meivakantie ontstond chaos op de luchthaven door een wilde staking als gevolg van boze medewerkers over de werkdruk, die door personeelstekort hoog is.

De coronapandemie kostte veel personeel op de luchthaven hun baan en veel van het vertrokken personeel keerde niet terug, omdat ze beter betaalde banen elders vonden. Ook willen mensen weer op vakantie nu de reisbeperkingen in veel landen weg zijn. Die combinatie zorgde sinds de meivakantie samen met het personeelstekort bij onder meer beveiligers en bagage-afhandelaars voor enorme drukte en chaos op de luchthaven.