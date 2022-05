Just Eat Takeaway maakt openingsverlies snel goed

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway heeft maandag bij opening van de aandelenbeurs in Amsterdam een openingsverlies snel weer goedgemaakt. Volgens de Britse krant The Times zal een verkoop van de Amerikaanse dochter Grubhub Just Eat Takeaway opzadelen met een afschrijving van wel 5 miljard pond (5,9 miljard euro). De Amerikaanse bank Bank of America zou gevraagd zijn om een koper voor Grubhub te vinden.

Just Eat Takeaway verloor kort na de openingsbel nog 0,5 procent van zijn beurswaarde, maar krabbelde snel op. Na een paar minuten handelen stond een plus van 0,6 procent op de borden. Het aantal zakkers in de AEX-index was maandagmorgen beperkt. Alleen Unilever en KPN noteerden een kleine min.

Shell steeg 0,2 procent. Het olie- en gasconcern gaat met SGH Energy aan de slag gaat met de ontwikkeling van het Crux-aardgasveld, voor de kust van Australië. De partijen hebben daarvoor een investeringsbeslissing genomen. In eerste instantie zullen vijf putten worden geboord en een leiding worden aangelegd.

ING won 2 procent. Het financiële fonds profiteerde van het koopadvies dat analisten van Goldman Sachs op het fonds plakten. De Amerikanen volgen daarnaast ABN AMRO met een hold-advies. Die bank won 0,7 procent aan beurswaarde.

Luchtvaartconcern Air France-KLM verloor 3,5 procent. KLM hoopt in gesprek met de vakbonden snel te komen tot een oplossing voor de cao-problematiek en dan met name over de reeds verlopen cao met piloten. De staatsagent voor KLM stuurde zondag een advies naar de Tweede Kamer. Daaruit kwam naar voren dat cao-afspraken die KLM met bonden wil maken, niet voldoen aan de voorwaarden van het coronasteunpakket. Zo zou er nog geen dekking zijn voor de beoogde loonsverhoging.

De AEX-index noteerde in de vroege handel 0,8 procent hoger op 707,98 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 1024,33 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs was het sentiment eveneens positief. De graadmeters daar wonnen tot 0,7 procent. Beleggers kijken met een schuin oog naar de ingelaste EU-top over Oekraïne die maandag begint. De top wordt overschaduwd door de aanhoudende onenigheid over een embargo voor Russische olie. Het is maar zeer de vraag of de top overeenstemming brengt, zeggen hoge EU-diplomaten.

De euro was 1,0750 dollar waard, tegen 1,0702 dollar bij het slot van de beurzen op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 115,82 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 119,90 dollar per vat.