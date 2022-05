Meerdere Europese landen nu afgesloten van Gazprom-gas

Nederland is het zoveelste Europese land waar Russisch staatsgasbedrijf Gazprom de gaskraan dicht draait. De reden hiervoor is dat gashandelaar GasTerra de rekeningen niet in roebels wil voldoen. Ook Denemarken waarschuwde maandag dat het Deense energiebedrijf Ørsted misschien geen gas meer gaat krijgen van Gazprom omdat het bedrijf weigert in roebels te betalen.

Rusland liet eind maart weten betalingen voor gas in de toekomst in roebels te willen ontvangen vanwege de sancties die het land opgelegd heeft gekregen door het westen vanwege de inval in Oekraïne.

Ørsted, dat een langjarig contract heeft met Gazprom en al eerder aangaf dit jaar veel minder te willen afnemen, zei maandag in een verklaring zich geen zorgen te maken om eventuele afsluiting van Russisch gas. De deadline om te betalen in roebels verloopt dinsdag, maar de Denen weigeren vooralsnog gehoor te geven aan de Russische eis.

Volgens het Deense energieagentschap komen de gasvoorraden van Denemarken niet meteen in gevaar als Rusland besluit Ørsted af te sluiten. Er is geen directe gaspijpleiding die Rusland met Denemarken verbindt, zodat de Russen niet direct de gaskraan kunnen dichtdraaien. De Denen hebben ook een noodplan voor het geval er een tekort aan gas ontstaat. Ørsted zei te verwachten dat het gas kan kopen op de Europese markt.

Onder meer Polen en Bulgarije meldden vorige week dat de Russen dreigden geen gas meer te zullen leveren, een bericht dat Gazprom later bevestigde. Volgens de Poolse premier Mateusz Morawiecki zijn de gasopslagen in het land echter goed gevuld en doet Polen er daarnaast alles aan om gas uit andere landen te krijgen. Het Poolse energiebedrijf PGNiG zegt dat de gaslevering aan zijn klanten gewoon doorgaat.

Bulgarije en Griekenland hebben de goedkeuring van een gasverbinding tussen de twee landen versneld. Daardoor kan Bulgarije vanaf juli Azerbeidzjaans gas ontvangen ter vervanging van het Russische.

Finland werd eerder deze maand al afgesloten van Russisch aardgas omdat het lid wil worden van het militaire bondgenootschap NAVO. Het meeste aardgas dat Finland importeert komt weliswaar uit Rusland, maar de Finnen zijn voor niet meer dan 5 procent van hun totale energiebehoefte van Russisch gas afhankelijk – veel minder dan andere lidstaten van de Europese Unie. Finland haalt zijn gas nu uit andere landen, via een pijpleiding die het land met Estland verbindt. De Finnen sloten ook al een deal voor het huren van een groot drijvend platform voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).