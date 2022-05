Vakbonden en Schiphol praten verder over betere voorwaarden

Vertegenwoordigers van Schiphol en de vakbonden praten later op maandag verder over de situatie op de luchthaven. Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, het verlagen van de werkdruk en het aantrekken van nieuw personeel behoren tot de punten in het actieplan van Schiphol om de problemen zoals drukte en lange wachtrijen te tackelen. Vakbond FNV eist voor 1 juni een akkoord anders volgen er acties.

Door een gebrek aan beveiligers en bagage-afhandelaars zijn er de afgelopen tijd zeer lange rijen met wachtende passagiers ontstaan op de luchthaven. Dit leidde zelfs tot enkele incidenten met agressie.

Schiphol deed vorige week een actieplan uit de doeken om de zomer goed door te komen. Zo wil Schiphol meer beveiligers werven, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker maken en de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om coaches die mensen sneller door de beveiliging helpen en om verbeterde informatievoorziening. Ook moeten er afspraken gemaakt worden met luchtvaartmaatschappijen over vermindering en het verplaatsen van vluchten.