Aantal mensen in bijstand naar laagste niveau sinds 2013

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt is in de eerste drie maanden van dit jaar gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat waren er 407.000, ruim duizend minder dan eind vorig jaar. Daarmee werd het laagste aantal bereikt sinds september 2013.

Ten opzichte van eind maart 2021 was er sprake van een afname van 23.000 uitkeringsgerechtigden. Er kwamen in dat jaar 87.000 nieuwe mensen in de bijstand terecht, maar 98.000 verlieten de regeling. Daarbij is de uitstroom van mensen die de AOW-leeftijd bereikt hebben niet meegeteld. Bij het bereiken van die leeftijd, op dit moment 66 jaar en 7 maanden, wordt de bijstandsuitkering doorgaans beƫindigd en krijgen mensen hun AOW.

De sterkste daling was er bij jongeren tot 27 jaar. Daarvan krijgen er nu nog zo’n 35.000 een bijstandsuitkering. De afname was het minst sterk onder mensen van 45 jaar of ouder.