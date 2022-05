Albert Heijn gaat grote steden vanaf 2023 emissieloos bevoorraden

Supermarktketen Albert Heijn gaat zijn winkels in de vier grote steden uiterlijk eind volgend jaar volledig bevoorraden met elektrische vrachtwagens. Ook de thuisbezorging van boodschappen gebeurt dan elektrisch. Den Haag is dit jaar al aan de beurt. In 2023 wordt de maatregel achtereenvolgens ook in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam geïmplementeerd. Vanaf 2024 moeten alle niet-elektrische vrachtwagens die de overige winkels bevoorraden op biobrandstoffen rijden.

“De vraag naar transport groeit, mede door de populariteit van thuisbezorging”, ziet Constantijn Ninck Blok, die bij Albert Heijn directeur logistiek en keten is. “Tegelijkertijd willen we de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk verminderen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om hierin snel grote stappen te zetten.”

De maatregel van Albert Heijn geldt alleen voor de stadscentra van de steden. In die gebieden willen de grote steden vanaf 2025 zogeheten zero-emissiezones instellen. In 2030 mogen er dan, na een overgangsperiode, geen bezorgauto’s en vrachtwagens meer rijden die CO2 uitstoten.

Om de overstap naar elektrisch bezorgen mogelijk te maken, schaft Albert Heijn samen met zijn vervoerders meer elektrische vrachtwagens en bezorgauto’s aan. Daarnaast moet een efficiëntere planning van ritten en laadmomenten de snellere overstap ondersteunen.