CBS: omzet autobranche hoger door prijsstijgingen

De omzet van de auto- en motorbranche in Nederland is in het eerste kwartaal met meer dan een vijfde toegenomen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder meer door de prijsstijgingen die in de sector zijn doorgevoerd. Door de tekorten aan chips en personeel en de gestegen kosten van materialen werden auto’s flink duurder.

Ook de populariteit van elektrische auto’s draagt bij aan de omzetstijging in de eerste drie maanden van dit jaar. Dergelijke auto’s zijn doorgaans duurder dan vergelijkbare modellen met een benzine- of dieselmotor. Door de gestegen brandstofprijzen kijken meer mensen naar een elektrisch voertuig.

De omzet van de handel in en reparatie van personenauto’s ging met 30,2 procent omhoog op jaarbasis. Automerken kiezen er vanwege de chiptekorten veelal voor om vooral luxere uitvoeringen te maken van hun modellen waardoor de gemiddelde prijs van een auto toenam. Bij de handel in en reparatie van motoren was er een omzetstijging van 15,3 procent.

Bij de verkoop van zwaardere bedrijfsauto’s zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne goed te merken. De productie van vrachtwagens van verschillende merken lag bijvoorbeeld stil omdat er geen kabelbomen geleverd konden worden vanuit Oekraïne. Kabelbomen zijn op maat gemaakte strengen van elektrische kabels waarmee alle onderdelen van een auto of vrachtauto aan elkaar verbonden worden. Ook de chiptekorten spelen hier nog een grotere rol.

Net geen kwart van de bedrijven in de auto- en motorbranche geeft aan in het huidige kwartaal te weinig personeel te hebben. Er waren in de eerste drie maanden 7300 vacatures in de sector. Zoveel banen waren er niet beschikbaar sinds 1997.