Unilever wint fors nu activistische miljardair zetelt in bestuur

Unilever was dinsdag de grote winnaar in een AEX-index die hoger sloot. Het was- en levensmiddelenconcern maakte bekend dat de Amerikaanse activistische investeerder en miljardair Nelson Peltz een bestuurszetel krijgt. Zo kan hij meer invloed uitoefenen bij de onderneming achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s.

Beleggers zetten Unilever daarop 9,3 procent hoger. Peltz heeft via zijn beleggingsbedrijf Trian Fund Management een belang van 1,5 procent in het was- en levensmiddelenconcern. De miljardair is benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder, een rol die vergelijkbaar is met die van commissaris. Peltz wil dat de resultaten van Unilever worden verbeterd.

De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 712,88 punten en de MidKap daalde 0,8 procent tot 1013,03 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4 procent. Londen stond een fractie in de plus.

DSM won 8 procent nadat het een fusie met het Zwitserse Firmenich aankondigde. Het nieuwe fusiebedrijf voor onder meer voedingsingrediënten en geur- en smaakstoffen gaat DSM-Firmenich heten, met hoofdkantoren in Zwitserland en Nederland. Aandeelhouders van DSM krijgen 65,5 procent van het gecombineerde concern in handen. De rest is voor de aandeelhouders van Firmenich.

Ook verkoopt DSM zijn tak Engineering Materials voor bijna 3,9 miljard euro aan investeringsmaatschappij Advent International en het Duitse chemieconcern Lanxess, dat 11 procent steeg in Frankfurt. Analisten waren erg te spreken over de fusie en de verkoop van het DSM-onderdeel.

Chipmachinefabrikant ASML investeert 200 miljoen dollar in een uitbreiding van zijn grootste fabriek in de Verenigde Staten. Door de uitbreiding worden de komende twee jaar zo’n duizend extra banen gecreëerd. ASML daalde 3,6 procent en was de grootste verliezer in de AEX.

Daarnaast verwerkten beleggers het nieuws dat de Europese Unie Russische tankerolie gaat boycotten vanwege de oorlog in Oekraïne. De olieprijzen gingen hierop omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,5 procent tot 116,88 dollar en Brentolie werd 1,2 procent duurder op 123,15 dollar per vat.

De euro was 1,0721 dollar waard, tegen 1,0779 dollar een dag eerder.