AFM-topvrouw Van Geest tempert verwachtingen crypto-wetgeving

De opmars van cryptomunten zoals de bitcoin blijft een bron van zorg voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM). En de wetgeving die er over enkele jaren moet zijn, neemt die zorgen nog niet weg, waarschuwt topvrouw Laura van Geest van de toezichthouder in gesprek met de Tweede Kamer. Het gaat om een “eerste, voorzichtige stap” en wetgeving “zou ten onrechte de indruk kunnen wekken” dat cryptomunten normale financiële producten zijn.

Cryptomunten zijn geen munten, benadrukte Van Geest woensdag nog eens tegenover Kamerleden. “Het zijn fenomenen die niet onder toezicht staan en die erg volatiel zijn en kwetsbaar zijn voor oplichting en allerlei ongelukken”, aldus de toezichthouder. Ze vergelijkt de cryptomarkt met een gokhal. Daar mogen mensen ook vrij heen, “maar dan moeten ze ook wel doorhebben dat het echt een riskante exercitie is”.

Vanaf 2024 moet een Europese verordening (MiCA) zorgen voor betere bescherming van consumenten die investeren in cryptomunten. Maar Van Geest “wil wel aan verwachtingsmanagement doen”: niet alle risico’s worden weggenomen. Zo is er “minder regelgeving dan je misschien zou wensen” en blijft cryptogeld “minder gereguleerd dan andere producten”. Dat beperkt ook de AFM als toezichthouder, zegt Van Geest.

De autoriteit waarschuwt al jaren voor de risico’s van cryptomunten, waarvan de waarde vooral gebaseerd is op speculaties. Veel cryptomunten verloren recent fors aan waarde, maar ze blijven populair. Van Geest praatte de Kamer bij over de financiële stabiliteit in Nederland en noemde het belangrijk te waarschuwen voor “potentiële ellende” met cryptomunten.