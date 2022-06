HDN: hypotheekmarkt koelt af, veel aanvragen voor verbouwing

Het aantal hypotheekaanvragen is ook in mei gedaald. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er afgelopen maand 42.000 aanvragen gedaan, waarbij er vooral meer vraag was naar leningen voor de verbouwing van een woning.

In het eerste kwartaal was er nog sprake van een piek in het aantal aanvragen, met februari als absolute topmaand met 72.351 aanvragen. Dat had vooral te maken met de stijgende rentes, waardoor veel huizenbezitters besloten om de hypotheek om te zetten. In mei waren het vooral de verbouwers die zich bij de hypotheekverstrekkers meldden.

Verbouwers waren in mei goed voor 8900 aanvragen. Het aantal aanvragen van oversluiters stond op 6300. Volgens HDN zorgde deze groep de laatste maanden juist voor een piek in het aantal aanvragen. In vergelijking met recordmaand februari daalde het aantal oversluiters met 69 procent.

Verder merkt HDN op dat de gemiddelde looptijd van een hypotheek lager ligt. Waar een jaar eerder nog 57 procent van de aanvragers het leningdeel voor twintig jaar vastzette, was dit in mei dit jaar 39 procent. Bij een kortere rentevaste periode zijn de maandlasten lager. Het gemiddelde inkomen van hypotheekaanvragers ging verder over de hele breedte omhoog.

Tot slot concludeert HDN, gelet op de gemiddelde hypotheeksom in de kopersmarkt, dat doorstromers in doorsnee minder overbieden voor een woning. Voor starters blijft de woningmarkt uiterst krap. Het gemiddelde hypotheekbedrag van doorstromers daalde licht, terwijl de gemiddelde hypotheeksom bij starters juist 6 procent steeg.

HDN is een coöperatieve vereniging en een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen. Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.