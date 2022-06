Salesforce schittert op Wall Street na verhogen verwachtingen

Softwarebedrijf Salesforce was woensdag een grote stijger op een verder lichtgroen Wall Street. De onderneming, die bedrijfssoftware maakt, kwam met solide kwartaalresultaten en verhoogde zijn winstverwachting voor heel dit jaar. Salesforce zei ook weinig te merken van de economische onzekerheid. Beleggers zetten het aandeel bijna 13 procent hoger.

Daarnaast reageerden de markten op opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiĆ«n Janet Yellen. Die erkende dat ze het vorig jaar bij het verkeerde eind had toen ze voorspelde dat de oplopende inflatie niet voor problemen zou gaan zorgen. “Er zijn onverwachte en grote economische schokken geweest die de energie- en voedselprijzen hebben opgedreven en knelpunten op het vlak van toelevering hebben veroorzaakt die onze economie zwaar hebben getroffen en die ik destijds niet volledig begreep”, verklaarde ze in een interview met CNN.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,6 procent omhoog, tot 33.185 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4160 punten, en techbeurs Nasdaq dikte 1,2 procent aan en steeg tot 12.224 punten,

Naast Salesforce, stond ook Warner Bros. Discovery op Wall Street in de belangstelling. De Britse marktwaakhond gaat de samenvoeging van de sportuitzendingen van het Britse telecombedrijf BT met de streamingdiensten van Warner Bros. Discovery nader onderzoeken. Het mediabedrijf, dat eigenaar is van onder meer HBO, Discovery Channel en Eurosport, werd licht hoger gezet.

Ook cijfers over de bedrijvigheid in de Europese en Chinese industrie worden nog verwerkt. In Europa vertraagde de groei, in China verminderde de krimp. Marktonderzoeker ISM komt tijdens de handelsdag nog met cijfers over de Amerikaanse industrie. Beleggers kijken ook uit naar het Beige Book van de Federal Reserve. Die macro-economische gegevens kunnen inzicht bieden in de volgende rentestappen van de Amerikaanse centrale bank.

De euro was 1,0725 dollar waard, tegen 1,0733 dollar een dag eerder. De olieprijzen stegen opnieuw, als gevolg van de Europese boycot van Russische olie. Een vat Amerikaanse olie (WTI) werd ruim 2 procent duurder op 117,44 dollar. Brent-olie steeg eveneens dik 2 procent in prijs, tot 118,22 dollar per vat.