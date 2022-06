Toeslagen personeel kosten Schiphol tot 50 miljoen euro

De zomertoeslagen die Schiphol aan personeel gaat geven, kosten de luchthavenuitbater tussen de 40 en 50 miljoen euro. Dat meldde Schiphol in een toelichting op het akkoord dat eerder met vakbonden was gesloten.

De toeslagen zijn onderdeel van een breder akkoord tussen de luchthaven en vakbonden FNV en CNV om het werk op Schiphol aantrekkelijker te maken.

Schiphol geeft personeel in drukke zomermaanden een toeslag van 5,25 euro per uur. Na de zomer krijgt het personeel nog eens 1,40 euro per uur extra. Deze laatste regeling loopt tot 1 september 2023.