Duits parlement akkoord met verhoging minimumloon

Het Duitse parlement heeft vrijdag ingestemd met een verhoging van het minimumloon naar 12 euro per uur in oktober. Nu is dat nog 9,82 euro per uur en per 1 juli gaat het minimumloon al omhoog naar 10,45 euro.

De verhoging kreeg steun van een ruime meerderheid van de Bondsdag. De partijen CDU en AfD onthielden zich van stemming. De loonsverhoging was een belangrijke verkiezingsbelofte van bondskanselier Olaf Scholz. Volgens arbeidsminister Hubertus Heil zal de verhoging vooral gunstig zijn voor vrouwen en mensen in het oosten van Duitsland. Hij stelde dat het een zaak van respect is voor hardwerkende mensen.

Nu werken ruim 6 miljoen mensen in Duitsland voor een minimumloon, op een actieve beroepsbevolking van meer dan 45 miljoen. De loonsverhoging moet die mensen helpen met de hoge inflatie. Werkgeversorganisaties hebben echter gewaarschuwd dat daardoor de loonkosten zullen stijgen, waardoor de prijzen verhoogd moeten worden en de inflatie verder kan toenemen. De Duitse vakbonden willen juist nog grotere loonsverhogingen.

In Nederland bedraagt het minimumloon voor iemand van 21 jaar en ouder op basis van een 40-urige werkweek per 1 juli 10,14 per uur. Als je maar een 38-urige of zelfs 36-urige werkweek hebt is het minimum-uurloon hier wel wat hoger.