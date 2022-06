Winsten op beurzen Azië, koerssprong Uniqlo-moeder Fast Retailing

De aandelenbeurzen in Azië stonden vrijdag op winst. In Tokio stond modeconcern Fast Retailing bij de opvallende winnaars. De eigenaar van kledingketen Uniqlo, dat ook actief is in Nederland, won bijna 6 procent na goede verkoopcijfers in Japan. Beleggers in Azië moesten het doen zonder impuls uit China, Hongkong en Taiwan, waar de beurzen vanwege een feestdag gesloten bleven. Verder zijn beleggers in afwachting van het belangrijke banenrapport uit de Verenigde Staten later op vrijdag.

De Nikkei-index in Japan won 1,3 procent. Fast Retailing blonk uit in Tokio. De onderneming wist in Japan de verkopen in mei stevig op te voeren. Dat kwam mede door de sterke verkoop van de zomercollectie. Daarbij trokken de filialen bijna een tiende meer bezoekers. Shoppers gaven daarbij per persoon in doorsnee ook meer geld uit.

In Seoul won de Kospi 0,4 procent. De inflatie in Zuid-Korea kwam voor het eerst in dertien jaar uit boven de 5 procent. De geldontwaarding steeg ook harder dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,9 procent. De nieuwe regering in Australië, die werd verkozen met de belofte om sneller van fossiele brandstoffen af te stappen, voert gesprekken met olie- en gasconcerns over het aanpakken van de energieschaarste. De onderhandelingen worden gezien als een eerste grote test voor de nieuwe beleidsmakers om te bezien hoe groen ze daadwerkelijk willen zijn. Zeker nu de gasprijzen door het dak gaan en er in verschillende regio’s wordt gewaarschuwd voor mogelijke stroomonderbrekingen.