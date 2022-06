Musk: totale personeelsbestand Tesla zal blijven toenemen

Elon Musk gaat er toch nog steeds vanuit dat het totale personeelsbestand van Tesla blijft oplopen. Enkele dagen terug wekte de bekende ondernemer nog alom verbazing toen hij aangaf af te willen van 10 procent van de medewerkers van de fabrikant van elektrische auto’s. Maar hij lijkt die uitlatingen op Twitter inmiddels weer wat te nuanceren.

Eerder had Musk al aangegeven dat er geen sprake zou zijn van banenverlies voor medewerkers die auto’s of accu’s in elkaar zetten. Bij het autoconcern werken wereldwijd ongeveer 110.000 mensen, waarvan rond de 40 procent zich bezighoudt met de productie van auto’s en accu’s.

Het nieuws over een mogelijk ophanden zijnde ingreep bij Tesla zorgde vrijdag voor een schrikreactie van beleggers. De onderneming verloor op Wall Street ongeveer een tiende aan beurswaarde. Musk had in een e-mail aan andere leidinggevenden ook gezegd dat hij een “superslecht gevoel over de economie” had.

De topman stuurt de laatste tijd meer opvallende e-mails naar leidinggevenden van Tesla. Hij liet eerder deze week bijvoorbeeld weten dat werken op afstand niet langer acceptabel is. Iedereen die toch thuis wil werken, moet minstens veertig uur op kantoor aanwezig zijn of anders maar een andere baan zoeken.