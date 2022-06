Ryanair dwingt Zuid-Afrikanen nationaliteit te bewijzen met test

Ryanair eist van Zuid-Afrikaanse passagiers die naar het Verenigd Koninkrijk reizen dat ze hun nationaliteit bewijzen door een test in het Afrikaans af te leggen. De grootste budgetmaatschappij van Europa heeft de maatregel opgelegd om het gebruik van valse Zuid-Afrikaanse paspoorten tegen te gaan.

De vragenlijst bevat vijftien algemene kennisvragen over Zuid-Afrika, waaronder vragen over wat de hoofdstad van het land is en hoe de hoogste berg heet. “Als ze de vragenlijst niet kunnen invullen, wordt hun reis geweigerd en krijgen ze een volledige terugbetaling”, zei Ryanair in een verklaring.

Ryanair voert zelf geen vluchten uit van en naar Zuid-Afrika en de test geldt voor alle Zuid-Afrikaanse passagiers die met de luchtvaartmaatschappij naar het Verenigd Koninkrijk vliegen vanuit een ander deel van Europa. De Britse Hoge Commissie in Zuid-Afrika verklaarde via Twitter dat de test geen vereiste van de Britse regering is om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen.

Het nieuws over de maatregel leidde afgelopen weekend al tot hevige reacties op sociale media in Zuid-Afrika. Alex Macheras, een onafhankelijke luchtvaartanalist, noemde het “categorisch krankzinnig en discriminerend”. Afrikaans wordt door slechts 12 procent van de bevolking gesproken en is een erfenis van de kolonisten uit Nederland in de 17e eeuw. De taal wordt ge├»dentificeerd met apartheid en de blanke minderheid in het land.