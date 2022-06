DNB: beleggende huishoudens verloren 3 miljard in eerste kwartaal

De waarde van beleggingen van Nederlandse huishoudens in beursgenoteerde bedrijven is in het eerste kwartaal van dit jaar met 3 miljard euro gedaald. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De waardedaling van bijna 5 procent in vergelijking met het vierde kwartaal was vooral het gevolg van dalende beurskoersen en kwam voor een klein deel door de verkoop van aandelen.

Volgens DNB is dat de op één na grootste daling sinds 2018 toen werd begonnen met het bijhouden van de gegevens. Alleen in het eerste kwartaal van 2020, toen de coronapandemie uitbrak, werd een groter verlies geregistreerd. De waarde van het aandelenbezit van Nederlandse huishoudens daalde toen met 8,9 miljard euro, wat een daling van bijna 20 procent was. Destijds gingen de beurskoersen hard onderuit door de onrust op de financiële markten over corona.

De totale omvang van het aandelenbezit van Nederlandse huishoudens bedraagt 58,9 miljard euro, wat gelijk is aan het niveau van medio vorig jaar. In oktober 2021 bereikte die waarde nog een record van 62,6 miljard euro, aldus DNB. Nederlandse huishoudens beleggen volgens de centrale bank het meest in olie- en gasconcern Shell, met een totale waarde van die beleggingen van 5 miljard euro.