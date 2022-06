Timmermans roept op vast te houden aan afscheid brandstofauto

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft dinsdag een klemmend beroep gedaan op het Europees Parlement om het uitbannen van de benzine- en dieselauto niet te vertragen. Onder meer veel christendemocraten willen bij nader inzien niet dat al in 2035 alleen nog maar stekkerauto’s verkocht mogen worden.

Het Europees Parlement stemt deze week over een aantal cruciale plannen van Timmermans om de Europese klimaatdoelen te halen. Aan sommige onderdelen wordt echter gemorreld, omdat die burgers of het bedrijfsleven bijvoorbeeld te hard zouden raken. Maar “het pakket moet compleet zijn en consistent”, beklemtoonde de tweede man van de commissie, anders komt het streven van de EU in gevaar om uiterlijk 2050 klimaatneutraal te worden.

“Natuurlijk verhit dit de gemoederen”, zei Timmermans in het parlement in Straatsburg. Maar hij past ervoor om na 2035 nog 10 procent aan nieuwe brandstofauto’s toe te staan, zoals vooral EuroparlementariĆ«rs van de rechterflank zouden willen. Wie nuchter kijkt, ziet volgens de Nederlandse Eurocommissaris dat de auto-industrie het doel voor 2035 al heeft omarmd. “Velen willen zelfs nog verder gaan en willen alleen nog elektrische auto’s verkopen in 2030 of zelfs 2028.”