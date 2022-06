Europese beurzen flink lager na rentevergadering ECB

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met behoorlijke verliezen gesloten. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) die in Amsterdam werd gehouden. De ECB is van plan de rente in juli voor het eerst sinds 2011 weer te verhogen. De rentetarieven in het eurogebied gaan dan naar verwachting met een kwart procentpunt omhoog. Daarmee wil de centrale bank de hoge inflatie beteugelen. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde wel dat door de rentestap de inflatie niet meteen zal dalen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent lager op 699,58 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 999,95 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,7 procent omlaag.

In september zou dan een nieuwe renteverhoging moeten volgen. De ECB houdt nog wel een slag om de arm omdat het definitieve besluit over de rentestappen genomen zal worden in de vergaderingen in de betreffende maanden. Als gevolg van het economisch herstel uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is het leven in de eurozone in rap tempo duurder geworden. Beleidsmakers bij de ECB gaan nu uit van 6,8 procent inflatie dit jaar en 3,5 procent in 2023, wat fors meer is dan ze in maart voorspelden. Daardoor werd duidelijk dat de ECB niet lang meer kon wachten met ingrijpen. De economische groei zal door Oekraïne juist veel lager uitvallen dan eerder geraamd.

In de AEX was verzekeraar NN Group de grootste stijger met een plus van 1,5 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was hekkensluiter met een koersdaling van 5,6 procent. Ook staalproducent ArcelorMittal, chipbedrijf ASMI en zorgtechnologieconcern Philips stonden in de staartgroep met minnen tot 4,6 procent.

In de MidKap was koffieconcern JDE Peet’s de enige winnaar met een winst van 0,5 procent. Laadpalenfabrikant en energiespecialist Alfen bungelde onderaan bij de middelgrote fondsen met een min van 4,3 procent.

In Frankfurt was maaltijdboxbezorger HelloFresh een opvallende daler met een verlies van 7,7 procent. Delivery Hero daalde 4,9 procent op de Duitse beurs en Deliveroo ging 3 procent omlaag in Londen.

De euro was 1,0663 dollar waard, tegen 1,0736 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 121,80 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 123,46 dollar per vat.