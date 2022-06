Piloten Scandinavische maatschappij SAS dreigen met staking

Honderden piloten van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS dreigen vanaf eind juni te gaan staken uit onvrede over het vastlopen van onderhandelingen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Het financieel noodlijdende SAS zegt boos te zijn over de stakingsdreiging.

Volgens de Deense pilotenvakbond wordt er al maanden onderhandeld zonder resultaat. De bijna duizend piloten in Denemarken, Zweden en Noorwegen willen daarom vanaf 29 juni het werk gaan neerleggen. Volgens de Zweedse krant Dagens Nyheter kunnen door een staking dagelijks wel 250 vluchten en 45.000 passagiers worden geraakt. In 2019 was er nog een zevendaagse staking door piloten van SAS. Toen moesten 4000 vluchten worden geannuleerd, waardoor in totaal 360.000 reizigers werden getroffen.

SAS werd hard geraakt door de coronacrisis en is nu bezig met een herstructurering om de kosten te verlagen. De maatschappij vindt dat een staking ongepast is, mede met het oog op de enorme drukte met reizigers in Europa richting de zomerperiode. SAS hoopt dan ook dat de staking kan worden afgewend.

Branchegenoot Norwegian Air heeft donderdag juist wel een nieuw loonakkoord met zijn piloten weten te sluiten.