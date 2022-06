Tesla stijgt op roodgekleurd Wall Street na koopadvies

Tesla werd donderdag 1,7 procent hoger gezet op de beurs in New York. Analisten van de Zwitserse bank UBS zijn positiever geworden over de fabrikant van elektrische auto’s. Ze denken dat de aandelenkoers mogelijk nog ruim 50 procent kan stijgen en verhoogden hun beleggingsadvies naar kopen. De graadmeters in New York stonden in het rood.

Beleggers op Wall Street verwerkten daarnaast het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente in het eurogebied ongewijzigd te laten. Wel gaf de ECB aan dat de rente in juli voor het eerst sinds 2011 zal worden verhoogd. Ook wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat vrijdag op het programma staat. Net als in Europa is het levensonderhoud in de Verenigde Staten flink duurder geworden, maar is de Federal Reserve al begonnen met het verhogen van de rente om de inflatie in te dammen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 32.787 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4097 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 12.003 punten.

Webwinkelconcern Alibaba daalde 4,5 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de Chinese autoriteiten mogelijk groen licht zouden geven voor de beursgang van Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba. In 2020 moest Alibaba de beursgang van Ant op het laatste moment afblazen en openden toezichthouders een kartelonderzoek naar het concern. De toezichthouder liet in een reactie op het bericht weten dat er niet wordt gewerkt aan een herziening van de beursgang van Ant.

Ook Twitter (min 0,3 procent) bleef in de belangstelling staan. De krant Washington Post meldde woensdag al dat de berichtendienst Tesla-topman Elon Musk toegang wil geven tot alle informatie over de hoeveelheid zogeheten bots die op het sociale netwerk actief zijn. Musk claimt namelijk dat het probleem met dergelijke nepaccounts op Twitter veel groter is dan het bedrijf zelf meldt en heeft zijn overnamepoging van Twitter daarom stilgelegd.

Nio zakte 6,7 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten van de Chinese fabrikant van elektrische auto’s. Spotify ging licht omhoog. De streamingdienst denkt binnen twee jaar winst te kunnen maken met het aanbieden van podcasts. De afgelopen jaren stak het bedrijf omgerekend ruim 933 miljoen euro in podcasts met als doel om de belangrijkste speler in die markt te worden. Dat drukte echter op de winstgevendheid en de koers van het aandeel.