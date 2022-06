Bedrijven haven Rotterdam willen meer ambitie van coalitie

Bedrijven in de haven van Rotterdam willen dat het nieuwe Rotterdamse gemeentebestuur meer ambitie toont op het gebied van havenontwikkeling, energietransitie en de arbeidsmarkt. Dat laat bedrijvenvereniging Deltalinqs weten, die naar eigen zeggen het overgrote deel van de logistieke, haven- en industriƫle bedrijven in de mainport Rotterdam vertegenwoordigt.

Deltalinqs wil dan ook snel in gesprek met het nieuwe college, zegt voorzitter Victor van der Chijs. “De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel is bepalend voor het concurrentievermogen van de Rotterdamse haven en het realiseren van de klimaatambities”, zegt hij. Deltalinqs wil daarom meer samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en gemeente om de problemen op te lossen.

De bedrijvenvereniging is wel te spreken over de nadruk die het nieuwe Rotterdamse college legt op het uitvoeren in plaats van het maken van plannen. De bedrijven in de haven willen volgens Deltalinqs graag vaart maken met het realiseren van de energietransitie en “verwelkomen alle steun” van het college.