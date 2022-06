Bezoekers banenmarkt Schiphol moeten zich vooraf aanmelden

Bezoekers van de banenmarkt op Schiphol zaterdag moeten zich vooraf aanmelden. Volgens een woordvoerder van Schiphol hebben al zeker duizend mensen dat gedaan. Mogelijk worden dat er nog meer. Bij sommige deelnemende bedrijven aan de banenmarkt ligt het contract zelfs al klaar.

Schiphol is naarstig op zoek naar nieuwe mensen om de zomerdrukte aan te kunnen. Hoeveel vacatures er precies openstaan, is niet bekend. Schiphol meldde eerder zeker 500 beveiligers te zoeken. Daarnaast gaat het om schoonmakers, buschauffeurs, platformmedewerkers of grondstewardessen en -stewards.

Voordat de coronacrisis de reiswereld aan de rand van de afgrond bracht, was Schiphol goed voor zo’n 68.000 directe banen. In de loop van de crisis waren dat er nog zo’n 35.000. Om personeel warm te krijgen voor het werk op de luchthaven, maakte Schiphol onlangs bekend een extraatje aan personeel uit te delen. Het gaat onder andere om een zomertoeslag van 5,25 euro per uur bovenop het gewone salaris.

De vraag is wel of nieuw personeel op tijd gescreend en opgeleid kan worden om de werkdruk deze zomer te verlichten. Dat proces kan weken zo niet maanden duren, afhankelijk van de functie.