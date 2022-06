Rabobank krijgt ervaren witwasbestrijder in bestuur

Rabobank heeft de Fransman Philippe Vollot aangesteld als eindverantwoordelijke voor het bestrijden van witwassen en andere economische delicten. Hij geeft vanaf oktober leiding aan alle onderzoeken naar de oorsprong van het geld van klanten, de handhaving van sancties en controle van transacties. Rabobank kreeg in november van De Nederlandsche Bank (DNB) te horen nog steeds niet te voldoen aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Vollot moet helpen bij de verbeteringen die Rabobank moet doorvoeren. De in 1967 geboren bankier heeft volgens het financiĆ«le concern “een schat aan ervaring op het gebied van bestrijden van witwassen”.

Tussen 2003 en 2018 werkte hij bij Deutsche Bank aan de naleving van regelgeving. Die bank werd eerder berispt vanwege witwaskwesties en er waren meermaals invallen wegens mogelijke financiĆ«le criminaliteit via de bank. In 2018 trad hij aan bij Danske Bank als eindverantwoordelijke voor de naleving van wetgeving. In dat jaar kwam aan het licht dat een Estse dochteronderneming van de Deense financieel dienstverlener jarenlang miljarden euro’s aan mogelijk criminele geldstromen had verwerkt.

Rabobank kondigde in februari aan 249 miljoen euro extra te besteden aan het verbeteren van de aanpak van witwassen. Toen werd ook bekend dat er binnen de groepsdirectie de nieuwe functie van ‘chief financial economic crime officer’ bij zou komen, die wordt vervuld door Vollot. Rabobank verwachtte destijds tot 1500 extra medewerkers nodig te hebben voor bijvoorbeeld klantenonderzoek en toezicht op transacties.