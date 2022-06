ACM: Apple voldoet aan regels met toestaan andere betaalmethoden

Apple heeft zijn beleid voor de App Store aangepast en voldoet nu aan de regels. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het techbedrijf staat nu verschillende betaalmethoden toe in Nederlandse datingapps en daarom hoeft de toezichthouder geen nieuwe boetes op te leggen.

De kwestie draait om datingapps zoals Tinder, Lexa en Bumble. Als gebruikers van die apps bijvoorbeeld een abonnement nemen, dan werd de betaling door Apple verwerkt. Daarmee maakte Apple volgens de ACM misbruik van zijn machtspositie. Makers van de datingapps wilden dat ook andere partijen betalingen konden verwerken in Apples mobiele besturingssysteem iOS. Zo hopen ze goedkoper uit te zijn, want Apple vraagt een provisie van 30 procent over betalingen.

Apple deed al eerder toezeggingen om datingapps gebruik te laten maken van meerdere betalingssystemen, maar de toezichthouder concludeerde begin vorige maand dat Apple nog niet aan de Europese en Nederlandse regels voldeed. Vrijdag deed Apple nieuwe toezeggingen en die volstaan volgens de toezichthouder. De ACM heeft Apple in totaal voor 50 miljoen euro aan boetes opgelegd.