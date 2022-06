Blik beleggers vooral gericht op rentebeleid Verenigde Staten

De komende beursweek zal de aandacht van beleggers vooral uitgaan naar de beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel. Eigenlijk staat al vast dat de rente verder omhoog gaat aangezien voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dat eerder al had aangegeven. Maar met het oog op de hard opgelopen inflatie, deze kwam in de VS in mei uit op 8,6 procent, kondigt de Fed mogelijk hardere maatregelen aan om deze te beteugelen. Daarover wordt in de loop van de week mogelijk meer bekend.

De Amerikaanse inflatie bevindt zich op het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Dat komt mede door de hoge brandstofprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Net als in Europa kampen de Amerikanen met recordprijzen aan de pomp. Ook levensmiddelen zijn duurder geworden waardoor veel Amerikaanse huishoudens hun koopkracht zien dalen. Het vertrouwen van consumenten in de Amerikaanse economie is ondertussen naar het laagste niveau ooit gekelderd. De bestrijding van de inflatie is volgens president Joe Biden de grootste binnenlandse prioriteit van zijn regering.

De Europese beurzen en Amerikaanse beurzen sloten na de publicatie van het inflatiecijfers vrijdag nog in mineur. De AEX-index in Amsterdam verloor 2,5 procent. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 3,1 procent. Ook in New York stonden stevige minnen op de borden.

In de eurozone is de rente tot nu toe ongewijzigd gebleven. Wel gaf de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week aan de rente in juli te gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Het zal de eerste renteverhoging in het eurogebied zijn sinds 2011. Nieuwe Europese inflatiecijfers worden vrijdag bekendgemaakt. De Bank of England beslist deze week over de rentes in het Verenigd Koninkrijk. Verder staat ook in Japan een rentebesluit van de centrale bank op de agenda.

Verder staat er nog een keur aan macro-economische cijfers op de agenda. Uit Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, komen onder andere cijfers naar buiten over de industriële productie. Ook wordt de nieuwe ZEW-index gepubliceerd. Daarin staan de verwachtingen voor de Duitse economie van beleggers en analisten.

Uit Nederland volgen in de loop van de week onder andere cijfers over het aantal faillissementen, de internationale handel, de werkloosheid en de consumptie van huishoudens. Verder presenteren de Britten aan het begin van de week de eenzijdige aanpassingen van de brexitafspraken over Noord-Ierland.