Schiphol houdt lippen op elkaar na ‘constructief gesprek’

Schiphol-topman Dick Benschop heeft een “constructief gesprek” gehad met ministers Sigrid Kaag van Financiën en Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven na de bijeenkomst naar aanleiding van de chaos van de afgelopen weken op de luchthaven. De ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat benadrukken het besloten karakter van het gesprek en willen niets over de inhoud kwijt.

Zonder verder in detail te treden, kwamen er volgens de luchthavenzegsman bij het gesprek “de stand van zaken op Schiphol en de vervolgacties van de luchthaven richting de zomer” aan de orde. De woordvoerder stelt verder dat er sprake is van regelmatig contact tussen Benschop en de bewindslieden. De Staat is een grote aandeelhouder in de luchthaven.

Benschop bood al eerder zijn excuses aan voor de ontstane situatie en toog ook naar de Tweede Kamer om uitleg te geven. De Schiphol-directeur kreeg al de nodige kritiek omdat hij zelf in mei op vakantie was en ook op andere momenten niet aanwezig zou zijn geweest. Benschop bestrijdt dat en zegt altijd van afstand bereikbaar te zijn geweest.

De afgelopen tijd ontstonden grote problemen op Schiphol door personeelstekorten. Tijdens de coronacrisis werd er veel minder gevlogen en lieten vooral bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging en de bagageafhandeling een deel van het personeel vertrekken. Nu reizigers terugkeren, blijken er te weinig mensen om de passagiers te controleren en hun bagage in de vliegtuigen te laden.

De situatie kwam tijdens de meivakantie voor het eerst aan het licht, daarbij geholpen door een wilde staking van een deel van de bagageafhandelaars. Ook de periode daarna was er nog veel drukte, die veelal werd veroorzaakt door te weinig beveiligers. Dat leidde tot lange rijen en opstootjes bij de beveiliging. Daarnaast werden er, met name door KLM, vluchten geschrapt of verplaatst naar andere luchthavens. KLM liet daarnaast begin deze maand ruim veertig vluchten vanuit Europa leeg terugvliegen vanwege de grote drukte op Schiphol.

Om meer personeel aan te trekken sprak de luchthaven met de vakbonden af dat beveiligers, bagageafhandelaars, schoonmakers en buschauffeurs op het vliegveld deze zomer een bonus krijgen. Ook na de zomer krijgen ze meer loon, maar wel minder dan tijdens de drukke periode. De leden van CNV en FNV hebben dat bereikte akkoord goedgekeurd, melden die vakbonden maandag.