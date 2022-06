Stevige minnen op beurzen Azië, vooral techaandelen onderuit

De aandelenbeurzen in Azië stonden maandag eensgezind op verlies. De vrees dat centrale banken wereldwijd de rentes in rap tempo zullen verhogen om de inflatie te beteugelen drukte op het sentiment. Vooral techaandelen, die het van toekomstige groei moeten hebben, stonden bij de verliezers. Zo drukte het verlies van techreus Samsung in Zuid-Korea op de leidende graadmeter. Ook in Tokio zorgden verliezen bij techondernemingen voor dikke minnen.

De Nikkei-index in Japan sloot met een verlies van 3 procent op 26.987,44 punten. Een koersval van ruim 6 procent van techinvesteerder Softbank drukte onder meer op de graadmeter. Verder zakte de yen naar het laagste niveau in 24 jaar. Het soepele monetaire beleid van Japan komt steeds meer op gespannen voet te staan met de renteverhogingen die ontwikkelde landen doorvoeren.

In Zuid-Korea verloor de Kospi dik 3 procent. Samsung, een zwaargewicht in de leidende index, zag 2,5 procent van zijn beurswaarde verdampen. In Zuid-Korea zorgen ook truckersprotesten voor hinder. Door de staking van vrachtwagenchauffeurs uit onvrede over de gestegen brandstofprijzen ligt onder andere de export op zijn gat. Verschillende bedrijven hebben ook de productie moeten stilleggen. Het land is een grote exporteur van onder andere auto’s, chips en elektronica.

Ook in Hongkong hadden techaandelen het zwaar. Tencent speelde 5 procent kwijt en Alibaba moest het doen met een verlies van 7 procent. De Hang Seng-index noteerde tussentijds 3,5 procent lager. In Shanghai stond een min van meer dan 1 procent op de borden. Chipproducent TSMC verloor in Taiwan op zijn beurt 2,6 procent.

De komende week gaat veel aandacht uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Mogelijk dat de rente in de grootste economie van de wereld nog sneller omhoog gaat, vanwege de aanhoudend hoge inflatie.