Beurzen veren op, AkzoNobel zakt na winstwaarschuwing

De Amsterdamse beurs krabbelde dinsdag weer wat op na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. AkzoNobel werd daarentegen lager gezet. Het verfconcern waarschuwde voor lagere resultaten in het tweede kwartaal door de impact van de coronalockdowns in China en tegenvallende verkopen van decoratieve verven vanwege de tragere start van het klusseizoen in Europa.

AkzoNobel zakte 2,5 procent en was daarmee de grootste daler in de AEX. Volgens het concern zorgt het einde van de lockdowns in China in juni wel voor een opleving, maar is de heropening nog niet voldoende om alle gemiste omzet goed te maken. Als gevolg daarvan zal de operationele winst dit kwartaal zo’n 40 miljoen euro lager uitvallen dan voorzien. In het segment decoratieve verven valt de winst ongeveer 50 miljoen euro lager uit dan verwacht.

Beleggers bleven verder voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat woensdag op het programma staat. De markten vrezen dat de Federal Reserve mogelijk harder zal ingrijpen dan verwacht om de inflatie te bestrijden. Eerder werd voor deze week een renteverhoging van 0,5 procentpunt voorzien, maar nu wordt rekening gehouden met een rentestap van 0,75 procentpunt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 665,11 punten. Een dag eerder zakte de hoofdindex nog 3 procent. De MidKap klom 0,4 procent tot 943,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van dik 2 procent. Just Eat Takeaway won 1 procent. Maandag kelderde de eigenaar van Thuisbezorgd.nl nog ruim 16 procent.

In de MidKap zakte Air France-KLM bijna 6 procent. De luchtvaartcombinatie heeft bijna 2,3 miljard euro opgehaald met de eerder aangekondigde uitgifte van nieuwe aandelen. De Nederlandse overheid en de Franse staat kochten ook aandelen om hun belangen op peil te houden. Daarnaast heeft het Franse logistieke concern CMA CGM nu een belang van 9 procent in het concern.

Fastned dikte 11 procent aan. Beleggers reageerden verheugd op de nieuwe doelstellingen die het snellaadbedrijf voorafgaand aan zijn investeerdersdag bekendmaakte. Fastned wil voor eind 2024 zijn netwerk hebben verdubbeld tot minstens vierhonderd stations. Hiervoor is naar verwachting extra financiering van 50 miljoen tot 75 miljoen euro nodig.

De euro was 1,0438 dollar waard, tegen 1,0431 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 121,63 dollar. Brentolie werd ook 0,6 procent duurder, op 123,05 dollar per vat.