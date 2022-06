Ontslaggolf bij cryptobedrijven na neergang digitale munten

Cryptobedrijven hebben de afgelopen dagen massaal ontslagen aangekondigd. De sterke neergang van digitale valuta zoals bitcoin zorgen ervoor dat de bedrijven nu ook in de kosten willen snijden. De afgelopen jaren ging er juist veel geld naar de bedrijven en groeiden ze sterk, ook qua personeelsaantallen.

Zo schrapt cryptobeurs Coinbase circa een vijfde van de banen en hetzelfde geldt voor cryptoleenplatform BlockFi. Bij cryptobeurs Crypto.com verdwijnt 5 procent van de banen, bij branchegenoot Gemini Trust gebeurt dat met 10 procent van de banen.

De neergang van cryptomunten als bitcoin en ethereum hangt samen met hogere rentes. De beleggingen in crypto worden door veel mensen als risicovol gezien en als er alternatieven zijn om geld te verdienen met minder risico, drukt dat de prijzen.

Volgens de website Coinmarketcap, die de prijzen van digitale munten op verschillende beurzen bijhoudt, is een bitcoin nog iets meer dan 22.000 dollar (omgerekend ruim 21.000 euro) waard. Dat is een kwart minder dan een week geleden. Ethereum werd in diezelfde periode haast een derde minder waard.

Overigens is niet de hele cryptowereld in mineur. Topman Changpeng Zhao van cryptobeurs Binance liet eerder deze week weten meer mensen aan te nemen. Ook kijkt Binance actief naar potentiƫle overnames.