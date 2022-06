Rentevrees houdt Damrak in de greep na koersdreun

De Amsterdamse beurs lijkt dinsdag wat op te krabbelen na de forse verliezen in de afgelopen handelsdagen. Beleggers blijven voorzichtig in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat woensdag op het programma staat. De markten vrezen dat de Federal Reserve mogelijk harder zal ingrijpen dan verwacht om de inflatie te bestrijden. Eerder werd voor deze week een renteverhoging van 0,5 procentpunt voorzien, maar nu wordt rekening gehouden met een rentestap van 0,75 procentpunt.

Hogere rentetarieven zijn over het algemeen ongunstig voor meer risicovolle beleggingen als aandelen. Ook wordt gevreesd dat de centrale banken in de strijd tegen de hoge inflatie de economische groei zullen afremmen of zelfs een recessie zullen veroorzaken. Naast de Fed komen deze week ook de Bank of England en de Japanse centrale bank met rentebesluiten.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren ruim 1 procent hoger te beginnen na de koersval van 3 procent een dag eerder. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting hoger openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ gingen dinsdag opnieuw omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,3 procent lager na de verliesbeurt van 3 procent een dag eerder.

Op het Damrak staat Unibail-Rodamco-Westfield (URW) in de belangstelling. De vastgoedinvesteerder heeft een overeenkomst gesloten over de verkoop van winkelcentrum Almere Centrum voor 155 miljoen euro aan een groep investeerders onder leiding van UMB Group. De deal wordt naar verwachting voor eind juli afgerond.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM liet weten bijna 2,3 miljard euro te hebben opgehaald met de eerder aangekondigde uitgifte van nieuwe aandelen. De Nederlandse overheid en de Franse staat kochten ook aandelen om hun belangen op peil te houden. Daarnaast heeft het Franse logistieke concern CMA CGM nu een belang van 9 procent in de luchtvaartcombinatie.

Fastned maakte voorafgaand aan zijn beleggersdag nieuwe doelstellingen bekend. Het snellaadbedrijf wil voor eind 2024 zijn netwerk hebben verdubbeld tot ten minste vierhonderd stations. Hiervoor is naar verwachting extra financiering van 50 miljoen tot 75 miljoen euro nodig. Vanaf 2024 wil Fastned per jaar gemiddeld honderd stations bouwen. Voor 2030 wil het bedrijf de ambitie van duizend snellaadstations op toplocaties hebben bereikt.

De euro was 1,0428 dollar waard, tegen 1,0431 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 121,44 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 122,88 dollar per vat.